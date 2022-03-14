В Киеве снаряд попал в многоэтажку: вспыхнул масштабный пожар (фото)

Информация о погибших и пострадавших уточняется.
В Оболонском районе Киева около пяти утра неизвестный объект попал в жилую многоэтажку. В результате произошло частичное разрушение дома, а также вспыхнул пожар в квартирах.
Об этом 14 марта сообщили в ГСЧС.
Разрушилась лестничная клетка с первого по третий этажи и фасад дома с первого по девятый этажи. Пожар вспыхнул на третьем и четвертом этажах.
На данный момент продолжается ликвидация. Спасены уже четыре человека. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
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