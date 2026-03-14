В Киеве снова объявили воздушную тревогу: что угрожает

Дроны / © tsn.ua

В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

В КМВА призывают жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до тревоги.

Воздушные силы сообщили о движении вражеских беспилотников с севера.

Предыдущая воздушная тревога ночью 14 марта продолжалась в Киеве 3 часа 42 минуты.

Массированная атака россиян 14 марта - последние новости

Напомним, что ночью 14 марта российские войска наносили удары по Киевской области. Сейчас известно о четырех погибших и десяти раненых.

Россияне совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Киев и Киевскую область. Сначала били ударными дронами, ближе к утру – гиперзвуковыми и баллистическими ракетами.