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В Киеве снова раздается воздушная тревога — что грозит на этот раз
Еще раз за день Киеву грозит атака БпЛА.
В столице Украины — Киеве — 3 июля раз за день раздается воздушная тревога. Городу угрожают БПЛА с севера.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.
«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — призвали в КГГА.
В этот же день, 3 июля, в Киеве и ряде областей уже звучала воздушная тревога. В Воздушных Силах сообщили, что тактическая авиация РФ совершила пуски КАБов по Сумской области. Также зафиксирована угроза применения баллистики из Крыма. Впоследствии в ПС призвали жителей Одессы пройти в укрытие.