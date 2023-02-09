В Киеве создали мобильные группы ПВО: могут сбивать ракеты и дроны

Столичные мобильные группы ПВО могут сбивать дроны-камикадзе, ракеты и другие вражеские воздушные цели.

Об этом сообщил командующий группировкой Сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в Telegram.

"Для противодействия "Шахедам" в подразделениях Группировки сил и средств обороны Киева созданы мобильные огневые группы. Подготовлены экипажи на легковых автомобилях повышенной проходимости — вооружены крупнокалиберными пулеметами и оснащены тепловизионными прицелами, а также другими приборами обнаружения целей и лазерного целеуказания".

Фото: Александр Павлюк

По его словам, огневые позиции для мобильных групп определены так, чтобы экипаж как можно скорее прибыл на место. Подготовка самого экипажа к бою длится не больше одной минуты.

"Количество мобильных групп в составе группировки постоянно увеличивается. Также ведется работа по улучшению их технической оснастки", — отметил Павлюк и добавил, что мобильная огневая группа может уничтожать также крылатые ракеты и другие воздушные цели.

Фото: Александр Павлюк

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