В Киеве судят мужчину, который планировал убийство украинских топ-чиновников по заказу спецслужб РФ

За убийство каждого из высокопоставленных чиновников российские кураторы обещали вознаграждение в размере от 100 тысяч долларов США.
В Киеве 9 марта прошли судебные дебаты по делу в отношении гражданина Украины, завербованного российскими спецслужбами.
Мужчине инкриминируется государственная измена, готовка к совершению умышленного заказного убийства, а также участие в непредвиденных законом вооруженных формированиях и террористической организации.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Прокурор попросил для обвиняемого наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.
Обвиняемый в ходе дебатов свою вину признал.
Житель Луганской области с 2014 года поддерживал агрессию РФ против Украины и участвовал в рядах так называемой народной милиции "ЛНР".
После начала полномасштабного вторжения в Украину он был завербован представителями российских спецслужб, от которых получил задачу организовать заказное убийство руководителя одного из украинских боевых подразделений.
Это убийство должно стать "тестовой" задачей перед выполнением других заказных убийств политических и публичных лиц государства, в частности, министра обороны Украины, руководителя ГУР МО Украины и других лиц.
За убийство каждого из них российские кураторы обещали вознаграждение от 100 тысяч долларов США.
В августе 2022 года по результатам многоэтапной спецоперации обвиняемый был задержан на территории Волынской области.
Напомним, 8 августа СБУ задержала киллеров из спецслужб РФ, планировавших убийства министра обороны и руководителя военной разведки.
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