В Киеве судят мужчину, который планировал убийство украинских топ-чиновников по заказу спецслужб РФ

За убийство каждого из высокопоставленных чиновников российские кураторы обещали вознаграждение в размере от 100 тысяч долларов США.

В Киеве 9 марта прошли судебные дебаты по делу в отношении гражданина Украины, завербованного российскими спецслужбами.

Мужчине инкриминируется государственная измена, готовка к совершению умышленного заказного убийства, а также участие в непредвиденных законом вооруженных формированиях и террористической организации.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Прокурор попросил для обвиняемого наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Обвиняемый в ходе дебатов свою вину признал.

Житель Луганской области с 2014 года поддерживал агрессию РФ против Украины и участвовал в рядах так называемой народной милиции "ЛНР".

После начала полномасштабного вторжения в Украину он был завербован представителями российских спецслужб, от которых получил задачу организовать заказное убийство руководителя одного из украинских боевых подразделений.

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Это убийство должно стать "тестовой" задачей перед выполнением других заказных убийств политических и публичных лиц государства, в частности, министра обороны Украины, руководителя ГУР МО Украины и других лиц.

За убийство каждого из них российские кураторы обещали вознаграждение от 100 тысяч долларов США.

В августе 2022 года по результатам многоэтапной спецоперации обвиняемый был задержан на территории Волынской области.

Напомним, 8 августа СБУ задержала киллеров из спецслужб РФ, планировавших убийства министра обороны и руководителя военной разведки.

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