В Киеве только сейчас смогли попрощаться с бойцом погибшим на "Азовстали" в мае

Золотоискатель, путешественник, полицейский и пограничник — все это о Вячеславе Матяше, который был среди тех, кто защищал "Азовсталь".

Вячеслав Матяш погиб в мае, но проститься смогли только сейчас в Киеве, говорится в ТСН.

На фото, которые он сбрасывал родным, последние дни завода "Азовсталь" — сплошной развал, но в коротких сообщениях — много веры. “У меня все хорошо, держимся. Новостей особо не знаю. Уже несколько дней проходят позиционные бои на окраинах города. Город очень побомблен. Пожалуй, что не осталось и половины целых домов.... Бомбят безбожно город, я так понимаю, не сильно переживая куда летят их бомбы…”

Ребята из пограничного отряда буквально почернели от боев и войны. “Уж, наверное, привыкаю к войне... Не думал, что придется об этом писать на полном серьезе, но это действительность, в которой я нахожусь. Больше всего хочется, чтобы этот ужас и война наконец-то закончились. Еще хочется дожить до победы, до мирной жизни…”, – писал он.

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Его война закончилась 12 мая около полудня. Тело Вячеслава вернули в Киев в конце мая, но сотни людей приходят в Михайловский собор только сейчас. Сестра Светлана объясняет, семье пришлось пройти 6 ДНК-экспертиз, чтобы по крайней мере быть уверенными – похоронят своего родного человека.

“Когда он звонил нам домой, он надеялся до последней минуты, что он выйдет живым. Он ни одного отпуска не провел за границей, он всегда ездил в деревню к родной матери, поддерживал всегда нас”, — рассказывает сестра.

У Вячеслава Матяша было образование артиллериста, но окончил училище именно в те времена, когда в Украине армию разваливали, поэтому решил путешествовать по миру. "Отправился на Север Китая и за Монголию и он там добывал золото", — рассказывает друг Михаил, с которым когда-то вместе работали в уголовном розыске.

Мужчина убеждает, у него был друг, с которым было не страшно задерживать даже очень опасных преступников.

На церемонию прощания из госпиталя приходят и девушки-пограничницы, которых недавно обменяли. Элина, Александра и Алина вспоминают тот же день на "Азовстали", когда потеряли собратьев. "Завалило бункер авиабомбами там, где они находились, там погибли вместе с ним 7 военнослужащих", — говорят они.

У Вячеслава Матяша осталось двое детей — 12-летняя Настя и Руслан — ему исполнилось 10 лет, когда отец как раз был на "Азовстале".

Майору Матяшу посмертно присвоили звание подполковника и наградили орденом за мужество.

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