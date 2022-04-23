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В Киеве во время воздушной тревоги движение по наземному участку метро будут приостанавливать

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В Киеве во время воздушной тревоги движение по наземному участку метро будут приостанавливать

На время воздушной тревоги движение по наземному участку красной линии будет приостанавливаться. Также не будут курсировать поезда зеленой линии через Южный мост.

Киевский метрополитен будет останавливать движение поездов во время воздушной тревоги на наземных участках.

Об этом говорится на странице перевозчика Facebook.

"Просим соблюдать правила военного положения и комендантские часы! Подземные станции метро продолжают работать как укрытие. Спасибо за понимание!", — также отмечается в сообщении.

Напомним, что в Киеве возобновили движение два трамвайных и два троллейбусных маршрута.

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