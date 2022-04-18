В Киеве возле "Жулян" задержали вражеских диверсантов с боевым оружием (фото)

Злоумышленники заявили, что якобы принадлежат терробороне Киева.

В Киеве возле международного аэропорта "Жуляны" днем 18 апреля полиция задержала вражескую ДРГ. Нарушители представились работниками терробороны города, однако эта информация не подтвердилась. В ходе обыска у злоумышленников следователи обнаружили автоматическое оружие, гранату, мину, тротил и гранатомет. Им грозит до семи лет тюремного заключения.

Об этом сообщили в столичной полиции.

Так, на улице Генерала Наумова в Святошинском районе столицы произошел конфликт между двумя мужчинами, во время которого один из них произвел несколько выстрелов в землю. На место вызвали полицию. Мужчины представились копам работниками территориальной обороны Киева, однако эта информация не подтвердилась.

Правоохранители у 43-летнего киевлянина, совершившего выстрелы, изъяли автоматическое оружие с уничтоженными номерными знаками и 87 патронов к нему. У 34-летнего уроженца Киевской области изъяли гранату РГД-5 и пыл УЗРГМ-2.

Согласно заключению эксперта, такое оружие относится к боевому, а боеприпасы пригодны к использованию. Нарушителей задержали.

Также во время обыска в складском помещении одного из фигурантов следователи изъяли ящик тротила, противотанковую мину без энтузиазма и ручной противотанковый гранатомет. Все изъято направлено на соответствующие экспертизы.

По этому факту начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения.

Фигурантам сообщили о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

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