В Киеве возобновили работу еще два трамвайных маршрута: как и куда курсируют

Общественный транспорт в Киеве теперь работает дольше.
В Киеве возобновили трамвайные маршруты №1 и №5.
Об этом информирует пресс-служба КГГА.
В частности, трамвайный маршрут № 1 будет курсировать от Михайловской Борщаговки на улицу Старовокзальную с интервалом движения 12 минут. Трамвайный №5 будет двигаться от улицы Сержа Лифаря до станции "Троещина-2". Интервал движения 20 минут.
Киевлянам напомнили, что время работы общественного транспорта с 18 апреля в столице продлено. В частности, метро теперь работает с 6:30 до 20:00, а наземный транспорт – с 7:00 до 21:00.
Напомним, в Киеве и области сменили продолжительность комендантского часа.
Как сообщалось, Зеленский назвал условие, при котором российские оккупанты снова попытаются пойти на Киев.
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