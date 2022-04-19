В Киеве возобновили работу еще два трамвайных маршрута: как и куда курсируют

В Киеве возобновили работу еще два трамвайных маршрута: как и куда курсируют

Общественный транспорт в Киеве теперь работает дольше.

В Киеве возобновили трамвайные маршруты №1 и №5.

Об этом информирует пресс-служба КГГА.

В частности, трамвайный маршрут № 1 будет курсировать от Михайловской Борщаговки на улицу Старовокзальную с интервалом движения 12 минут. Трамвайный №5 будет двигаться от улицы Сержа Лифаря до станции "Троещина-2". Интервал движения 20 минут.

Киевлянам напомнили, что время работы общественного транспорта с 18 апреля в столице продлено. В частности, метро теперь работает с 6:30 до 20:00, а наземный транспорт – с 7:00 до 21:00.

Напомним, в Киеве и области сменили продолжительность комендантского часа.

Как сообщалось, Зеленский назвал условие, при котором российские оккупанты снова попытаются пойти на Киев.

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