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В Киеве возобновили работу уже почти четыре десятка посольств — МИД

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В Киеве возобновили работу уже почти четыре десятка посольств — МИД

Фото: УНИАН

Работу в Киеве возобновили уже 38 посольств. Украинские дипломаты надеются, что скоро все остальные иностранные представительства вернутся в столицу.

Уже 38 иностранных представительств возобновили работу в Киеве.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

"Это еще одно доказательство того, что наши партнеры верят в победу, будущее и перспективы Украины", — говорится в сообщении.

Украинские дипломаты поблагодарили зарубежных друзей за поддержку и выразили надежду, что очень скоро все другие иностранные представительства вернутся в столицу.

Напомним, что с каждым днем в Украину возвращаются все больше и больше дипломатов, а диппредставительства возобновляют свою работу.

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