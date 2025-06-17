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В Киеве возросло количество жертв российского удара по жилому дому — ГСЧС (фото)
Поисковые работы на месте попадания в многоэтажку в Соломенском районе не заканчиваются.
В Киеве в результате удара РФ по дому в Соломенском районе 17 июня по состоянию на 23:20 деблокировали еще троих погибших.
Об этом заявили в ГСЧС Украины.
«Из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокированы тела еще трех погибших», — заявили в ГСЧС.
Всего по указанному адресу спасатели обнаружили тела 11 человек.
Сейчас работы там продолжаются.
Напомним, на ночь 17 июня российские войска совершили одну из самых масштабных атак на Киев. Враг выпустил 175 дронов-камикадзе, более 14 крылатых ракет и не менее двух баллистических.
В Соломенском районе Киева враг атаковал две многоэтажки. В одной разрушен подъезд. Под завалами ищут людей. А на Позняках дрон влетел в жилой дом.
Вечером 17 июня из-под завалов разрушенной многоэтажки в Соломенском районе спасатели достали тело парня, которого целый день ждали родители.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: БЕЗУМНАЯ БОЛЬ! 💔 НА СОЛОМЕНКЕ ДОСТАЛИ ЕЩЕ ОДНО т*ло! Родители ЖДАЛИ СЫНА К ПОСЛЕДНЕМУ…
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