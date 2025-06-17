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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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В Киеве возросло количество жертв российского удара по жилому дому — ГСЧС (фото)

Поисковые работы на месте попадания в многоэтажку в Соломенском районе не заканчиваются.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
В Киеве возросло количество жертв российского удара по жилому дому — ГСЧС (фото)

Удар по дому в Соломенском районе 17 июня

В Киеве в результате удара РФ по дому в Соломенском районе 17 июня по состоянию на 23:20 деблокировали еще троих погибших.

Об этом заявили в ГСЧС Украины.

«Из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокированы тела еще трех погибших», — заявили в ГСЧС.

В Киеве резко возросло количество жертв российской террористической атаки 17 июня

В Киеве резко возросло количество жертв российской террористической атаки 17 июня

Всего по указанному адресу спасатели обнаружили тела 11 человек.

В Киеве в результате удара РФ по дому в Соломенском районе 17 июня деблокировали еще трех погибших людей

В Киеве в результате удара РФ по дому в Соломенском районе 17 июня деблокировали еще трех погибших людей

Сейчас работы там продолжаются.

В Киеве в результате удара РФ по дому в Соломенском районе 17 июня деблокировали еще трех погибших людей

В Киеве в результате удара РФ по дому в Соломенском районе 17 июня деблокировали еще трех погибших людей

Напомним, на ночь 17 июня российские войска совершили одну из самых масштабных атак на Киев. Враг выпустил 175 дронов-камикадзе, более 14 крылатых ракет и не менее двух баллистических.

17 июня российские войска совершили одну из самых масштабных атак на Киев

17 июня российские войска совершили одну из самых масштабных атак на Киев

В Соломенском районе Киева враг атаковал две многоэтажки. В одной разрушен подъезд. Под завалами ищут людей. А на Позняках дрон влетел в жилой дом.

17 июня российские войска совершили одну из самых масштабных атак на Киев

17 июня российские войска совершили одну из самых масштабных атак на Киев

Вечером 17 июня из-под завалов разрушенной многоэтажки в Соломенском районе спасатели достали тело парня, которого целый день ждали родители.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: БЕЗУМНАЯ БОЛЬ! 💔 НА СОЛОМЕНКЕ ДОСТАЛИ ЕЩЕ ОДНО т*ло! Родители ЖДАЛИ СЫНА К ПОСЛЕДНЕМУ…

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