В Киеве вражеский снаряд попал во двор жилого дома на Подоле, на месте работают правоохранители

В Киеве вражеский снаряд попал во двор жилого дома на Подоле, на месте работают правоохранители

В результате вражеской погиб один человек. Кроме того, шесть человек ранены.

Полицейские документируют последствия ракетного удара на столичном Подоле.

Об этом сообщила в понедельник, 14 марта, прессслужба Нацполиции.

"Сегодня вражеский снаряд попал во двор жилого дома в Подольском районе Киева", – говорится в сообщении.

Сейчас на местах работают правоохранители и другие профильные службы, документирующие последствия ракетного удара.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Напомним, что в небе над Киевом средства противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету. Обломки упали на дом на Куреневке. В результате вражеской погиб один человек. Кроме того, шесть человек ранены. Двух пострадавших забрала скорая.

Также ГСЧС показала видео ликвидации последствий обстрела оккупантами жилого дома в Оболонском районе Киева.

ТСН.ua