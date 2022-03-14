В Киеве вражеский снаряд попал во двор жилого дома на Подоле, на месте работают правоохранители

В результате вражеской погиб один человек. Кроме того, шесть человек ранены.
Полицейские документируют последствия ракетного удара на столичном Подоле.
Об этом сообщила в понедельник, 14 марта, прессслужба Нацполиции.
"Сегодня вражеский снаряд попал во двор жилого дома в Подольском районе Киева", – говорится в сообщении.
Сейчас на местах работают правоохранители и другие профильные службы, документирующие последствия ракетного удара.
Напомним, что в небе над Киевом средства противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету. Обломки упали на дом на Куреневке. В результате вражеской погиб один человек. Кроме того, шесть человек ранены. Двух пострадавших забрала скорая.
Также ГСЧС показала видео ликвидации последствий обстрела оккупантами жилого дома в Оболонском районе Киева.
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