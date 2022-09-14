В Киеве высотки, которые пострадали от ракет, начали восстанавливать, но жители имеют жалобы

Кадры с попаданием ракеты в высотку на проспекте Лобановского на третий день полномасштабной войны облетели страну. Дом стал одним из первых в столице, куда попала российская ракета. Теперь здесь грохотят строительным инструментом, говорится в ТСН.

16 квартир, с 18 по 27 этаж пострадали от взрыва, большинство из них возводят заново. «В планах у нас до конца октября восстановить монолитный каркас полностью. Затем ограждая конструкции, окна, кровля», — говорят строители.

На эти работы собрали миллион гривен сами жильцы дома. Но потом поняли, что восстановить разрушенное жилье стоит в 50 раз больше. Поэтому подключился город и обещают не только построить стены и несколько этажей, но и сделать в помещениях косметический ремонт. Так же, как и на столичной улице Богатырской.

Туда в девятиэтажку весной также попала вражеская ракета. Прямо сейчас его утепляют минеральной ватой и меняют окна.

Лидия надеется, что и в ее доме уже скоро станет теплее. Потому что с тех пор в квартире пенсионерки, равно как и у соседских, нет окон. Ее подъезд последний, который пока не был созван. Здесь пострадали 70 процентов помещений, это 100 квартир. Несколько из них полностью разрушены, даже с фасадными стенами. Взрывом вынесло и шахту лифта и несколько лестничных клеток. И все это восстановить спешащие к холодам.

Некоторые жители недовольно смотрят на коммунальных рабочих. Жалуются, что и работу затягивают и соседям, чьи окна уцелели после взрыва, поставить новые отказались.

Дом на Межевой, на столичном Виноградаре, хотели снести, но восстанавливают так же, как и на Оболони. Чтобы пятиэтажка не упала, ее укрепить металлическим поясом. И тоже утепляют по всем современным энергоэффективным нормам. За работами смотрят жители двух соседних домов. Говорят, сложно радоваться соседям, когда сам живешь в аварийном жилье. Взрыв был настолько мощный, что в соседних домах не то, что вылетели окна, но даже двери. На каждом этаже и в подъездах и в квартирах потрескались стены, а на пятом ощущение такое, что вот-вот упадет потолок. Потому что крыши просто нет, а в дождь, вся вода оказывается прямо в домах.

Жители домов собрались на улице, потому что уже третий раз к ним пришла комиссия, которая описывает повреждения. Пока, жалуются, дальше бумажек дело не сдвинулось. А проектировщик Артём объясняет, что процесс требует времени. «Мы производим обследование и дефектовку. Делаем смету, проекты и проходим государственную экспертизу. После положительного отчета выделяются средства на строительство», – говорит главный инженер-проектировщик Артем Копылов.

Сейчас в Киеве восстанавливают 11 многоэтажек, пострадавших в результате обстрела россиян. Для этого город выделил 600 миллионов гривен, еще 200 добавило правительство. На улице Чернобыльской работы должны завершить уже через 2 месяца.

А жители двух домов на Межевой надеются, что выделенных денег хватит отремонтировать и их дома, хотя бы до зимы.

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