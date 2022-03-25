В Киеве взялись защищать памятники: их обносят защитными конструкциями и мешками с песком

Работы проводит как власть, так и волонтеры.
Киев защищает достопримечательности культурного наследия от вражеских обстрелов и бомбардировок.
Об этом говорится в ТСН.
В столице уже почти завершили работы у памятника Владимиру – там устанавливают специальные защитные конструкции. А памятник Самсону обложили мешками с песком.
На днях в Департаменте охраны культурного наследия планируют приступить к работе, в частности, возле памятников Григорию Сковороде, Богдану Хмельницкому, Михаилу Грушевскому и Тарасу Шевченко.
Монтаж проводят и активисты – их силами уже защищен Театр на Подоле, а также мозаики на фуникулере. Городские власти просят приобщиться к спасению памятников представителей строительного бизнеса.
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