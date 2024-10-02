В Киеве задержали еще 4 поджигателей военных авто: подробности

В Киеве задержали четырех поджигателей военных авто. Среди них трое местных мужчин и одна наркозависимая женщина.

Об этом сообщили в СБУ.

В Киеве задержали четырех поджигателей военных авто: троих мужчин и женщину, наркозависимую. Им от 21 до 34 лет, двое из них уже были судимы.

Злоумышленники через Телеграмм вышли на российские спецслужбы, предложившие деньги за поджоги. Они искали места стоянки военных машин в Киеве и поджигали их легковоспламеняющимися веществами.

В течение суток подожгли два внедорожника и принадлежавшие военным микроавтобус. Поджоги снимали на видео для отчета перед российскими кураторами.

Напомним, ТСН писало, кто поджигает авто военных и ТЦК в Украине.

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