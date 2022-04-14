В Киеве задержали мужчину, который поддерживал вторжение России в Сети: что ему грозит

Киевлянину грозит до трех лет лишения свободы.
В Киеве задержали 47-летнего местного жителя, публично поддерживавшего полномасштабное вторжение России в Сети. Киевлянину грозит до трех лет лишения свободы.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Пропагандист распространял материалы, где признавал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины. Он публиковал сообщения об изменениях государственной границы и пропагандировал войну.
Мужчина зарегистрировал несколько профилей в социальных сетях, где дискредитировал деятельность военно-политического руководства Украины.
По месту жительства задержанного провели обыски и изъяли доказательства. Киевлянину сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 436-2 УКУ. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.
Напомним, полиция Киевской области задержала мародера, обокравшего строительный супермаркет в Буче. Как выяснилось, во время активных боевых действий в городе 39-летний злоумышленник воспользовался отсутствием охраны торгового центра, проник внутрь и вынес товары.
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