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В Киеве зафиксировано применение термобарических зарядов: что о них известно

В Киеве зафиксировано применение термобарических зарядов: что о них известно

Термобарическое оружие / Фото: Getty Images

Авиационный эксперт объяснил, как работает термобарическое оружие РФ.

Несмотря на то, что продолжаются переговоры, Россия продолжает разрушать города Украины, применяя новое оружие.

Об этом рассказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире КИЕВ24.

"Уже при ударе по Киеву был применен термобар, так как и по Кропивницкому случаю, термобарический заряд, на шахетах термобарический заряд. То есть взрыв, но он не совсем как термобар, он какого-то смешанного типа этакое получается. Потому что термобар сначала делается подрыв и распространение этой аэрозольной смеси, а потом второй подрыв, — а потом второй подрыв, — а потом второй подрыв", а потом — второй.

По его словам, термобарический взрыв имеет два этапа, которые происходят почти одновременно.

"А здесь интервал между первым взрывом и вторым, ну его почти незаметно, он почти одновременно проходит. Такое впечатление, что они одновременно почти подрывают эту аэрозольную смесь и сразу совершают подрыв. Для наших зрителей объясните, что значит термобарический взрыв, для тех людей, кто этого не понимает", — пояснил он.

Эксперт сказал, что классическая термобарическая боеголовка содержит аэрозольную смесь, которая сначала распространяется в замкнутом пространстве, а затем взрывается вторым зарядом.

"Классическая термобарическая боевая часть, она состоит из емкости, из которых находится аэрозольная смесь. Попадает она, скажем, в какой-то подвал или в какой-то дом, там где есть какой-то замкнутый объем. Она распространяется по этому объему и затем вторым подрывом она взрывается. разрывает наружу. А здесь сжигается весь кислород, который есть в этом помещении и создается, скажем, обратная взрывная волна", — рассказал Криволап.

"Не наружу, а внутри. И стены складываются, потолки складываются, все это складывается и проходят такие значительные разрушения. Но то, что видим, видим, ну, вообще, любой термобар, он сопровождается большим таким взрывом, испугом. не такой, какой должен был быть, скажем, от бензина или чего-то такого.

Напомним, Россия совершила массированную атаку на Украину в ночь на 24 марта, выпустив 99 дронов "Шахед" и беспилотники-имитаторы. Удары нанесены по Киевщине, Харьковщине, Сумщине, Кировоградщине и Запорожью.

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