В Киеве зафиксировано применение термобарических зарядов: что о них известно

Несмотря на то, что продолжаются переговоры, Россия продолжает разрушать города Украины, применяя новое оружие.

Об этом рассказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире КИЕВ24.

"Уже при ударе по Киеву был применен термобар, так как и по Кропивницкому случаю, термобарический заряд, на шахетах термобарический заряд. То есть взрыв, но он не совсем как термобар, он какого-то смешанного типа этакое получается. Потому что термобар сначала делается подрыв и распространение этой аэрозольной смеси, а потом второй подрыв, — а потом второй подрыв, — а потом второй подрыв", а потом — второй.

По его словам, термобарический взрыв имеет два этапа, которые происходят почти одновременно.

"А здесь интервал между первым взрывом и вторым, ну его почти незаметно, он почти одновременно проходит. Такое впечатление, что они одновременно почти подрывают эту аэрозольную смесь и сразу совершают подрыв. Для наших зрителей объясните, что значит термобарический взрыв, для тех людей, кто этого не понимает", — пояснил он.

Эксперт сказал, что классическая термобарическая боеголовка содержит аэрозольную смесь, которая сначала распространяется в замкнутом пространстве, а затем взрывается вторым зарядом.

"Классическая термобарическая боевая часть, она состоит из емкости, из которых находится аэрозольная смесь. Попадает она, скажем, в какой-то подвал или в какой-то дом, там где есть какой-то замкнутый объем. Она распространяется по этому объему и затем вторым подрывом она взрывается. разрывает наружу. А здесь сжигается весь кислород, который есть в этом помещении и создается, скажем, обратная взрывная волна", — рассказал Криволап.

"Не наружу, а внутри. И стены складываются, потолки складываются, все это складывается и проходят такие значительные разрушения. Но то, что видим, видим, ну, вообще, любой термобар, он сопровождается большим таким взрывом, испугом. не такой, какой должен был быть, скажем, от бензина или чего-то такого.

Напомним, Россия совершила массированную атаку на Украину в ночь на 24 марта, выпустив 99 дронов "Шахед" и беспилотники-имитаторы. Удары нанесены по Киевщине, Харьковщине, Сумщине, Кировоградщине и Запорожью.

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