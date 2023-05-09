В Киевском водохранилище всплыло тело российского летчика, бомбившего Украину: фото

Во вторник, 9 мая, в Киевском водохранилище сплыло тело сбитого командира российского вертолета, бомбившего Украину.

Об этом сообщили в МВД Украины и начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Тело командира сбитого российского вертолета обнаружили сегодня на берегу Киевского водохранилища в Вышгороде.

"Летчик Игорь всплыл, вероятно, отпраздновать 9 мая. Что-то не сиделось ему дома. "Праздник — это святое!". Хороший пример для всех россиян. Лучше сидеть дома, чем становиться соучастниками военных преступлений", — сообщил Небитов.

В Киевском море нашли труп лётчика РФ / Фото: МВД

В МВД Украины подчеркнули, что ликвидированным оккупантом является пилот вертолета Ми-24.

"Правоохранители установили, что погибшим является российский военнослужащий, о чем свидетельствуют форма и нагрудный шеврон. Также была обнаружена памятка пилота вертолета Ми-24", — говорится в сообщении.

Потери окупантов на войне против Украины

По состоянию на 9 мая российская оккупационная армия на войне против Украины потеряла :

личного состава – около 195 620 (+650) человек ликвидировано,

танков — 3734 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 7257 (+4) ед,

артиллерийских систем — 3031 (+13) ед,

РСЗО — 554 (+0) ед,

средства ПВО — 307 (+1) ед,

самолетов — 308 (+0) ед,

вертолетов — 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2618 (+4),

крылатые ракеты — 955 (+8),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5969 (+11) ед,

специальная техника – 388 (+4).

По подсчетам Белого дома, за последние пять месяцев боевых действий в Украине Россия потеряла 100 тысяч человек. В частности, с декабря прошлого года в боях погибло около 20 тысяч оккупантов.

Читайте также: