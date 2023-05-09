В Киевском водохранилище всплыло тело российского летчика, бомбившего Украину: фото

Ликвидированным оккупантом является пилот вертолета Ми-24.
Во вторник, 9 мая, в Киевском водохранилище сплыло тело сбитого командира российского вертолета, бомбившего Украину.
Об этом сообщили в МВД Украины и начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
Тело командира сбитого российского вертолета обнаружили сегодня на берегу Киевского водохранилища в Вышгороде.
"Летчик Игорь всплыл, вероятно, отпраздновать 9 мая. Что-то не сиделось ему дома. "Праздник — это святое!". Хороший пример для всех россиян. Лучше сидеть дома, чем становиться соучастниками военных преступлений", — сообщил Небитов.
В МВД Украины подчеркнули, что ликвидированным оккупантом является пилот вертолета Ми-24.
"Правоохранители установили, что погибшим является российский военнослужащий, о чем свидетельствуют форма и нагрудный шеврон. Также была обнаружена памятка пилота вертолета Ми-24", — говорится в сообщении.
Потери окупантов на войне против Украины
По состоянию на 9 мая российская оккупационная армия на войне против Украины потеряла :
- личного состава – около 195 620 (+650) человек ликвидировано,
- танков — 3734 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7257 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 3031 (+13) ед,
- РСЗО — 554 (+0) ед,
- средства ПВО — 307 (+1) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2618 (+4),
- крылатые ракеты — 955 (+8),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5969 (+11) ед,
- специальная техника – 388 (+4).
По подсчетам Белого дома, за последние пять месяцев боевых действий в Украине Россия потеряла 100 тысяч человек. В частности, с декабря прошлого года в боях погибло около 20 тысяч оккупантов.
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