В киевском зоопарке пока не планируют эвакуировать животных, но некоторым зверям дают успокоительное

В киевском зоопарке пока не планируют эвакуировать животных, но некоторым зверям дают успокоительное

Вместе со зверями живут работники, чтобы за животными был уход.

Война стала шоком не только для нас, людей, она ворвалась в жизнь животных, которые до этого комфортно жили, например, в столичном зоопарке. Смотрители зоосада успокаивают — животным хватает продовольствия, а ко взрывам они понемногу привыкают. Впрочем, некоторым пришлось давать успокоительное. Да и в жизни самих сотрудников зверинца произошли коренные изменения.

Об этом говорится в ТСН.

В зоопарке, на первый взгляд, обычное утро столичного зоосада. Животные, которые не боятся холода, гуляют по улице. Но руководство зоопарка говорит, физический труд лучше отвлекает людей от мыслей о войне, а вот с животными - сложнее.

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«Мало посетителей стало, и они скучают. Копытные некоторые пугаются. Здесь такого каждый испугается», — говорят работники во время звуков взрывов.

Директор зверинца говорит, что иностранные журналисты ежедневно интересуются судьбой животных в нем и не планируют ли их эвакуацию. «Я говорю, что сначала нужно эвакуировать женщин, детей, пожилых людей, а эвакуировать животных сложно и в мирное время», – говорит директор зверинца Кирилл Трантин.

Директор уверяет, насколько это возможно, животные – в комфорте. Когда те нервничают, с ними разговаривают и балуют вкусненьким. «Каждый день у нас есть две бригады, они ездят – одна бригада ищет пищу для животных, а другая – для людей», – говорят работники.

В мирное время круглосуточно в зоопарке присутствует только охрана, в настоящее время здесь поселились более полусотни сотрудников с семьями. Им далеко и опасно каждый день добираться из дома. Ночью люди спят в бомбоубежищах. Днем могут позволить себе необычное для зоопарка барбекю. «Мы помогаем людям, чтобы они были сыты, чтобы было все в порядке и настроение чтобы было лучше. Сегодня на обед будет плов», – говорят работники.

Как в столичном зоопарке ухаживают за животными во время войны

Единственное животное, которому пришлось давать успокоительное лекарство – слон Хорес. Эти животные, говорит зоолог, по своей сути — пацифисты, так что боевые действия для них - что-то непостижимое.

Гуманитарная помощь для киевского зверинца уже идет из Польши. Дирекция столичного зоосада радуется, что в трудные времена коллеги не оставляют наедине. И обещают принять первых посетителей, как только в Украине наступит мир.

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