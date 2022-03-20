В Киевской области 19 марта эвакуировали более трех тысяч человек — ОГА

В Киевской области 19 марта эвакуировали более трех тысяч человек — ОГА

За все время эвакуации спасены более 50 тысяч человек.

Вчера, 19 марта, в Киевской области проводили эвакуацию людей из самых опасных уголков области на двух направлениях — Броварском и Бучанском.

Об этом сообщает Киевская ОГА.

В Бровары уже вернулись 45 автобусов с эвакуированными людьми — всего удалось спасти около 2500 человек.

Из Бучи в Белогородку в полном составе вернулись семь автобусов. Это около 320 человек. К колонне с автобусами подключились частные легковые машины. Среди эвакуированных – 25 детей, люди пожилого возраста (8 лежачих) и бабушка 106 лет.

Кроме того, удалось доставить гуманитарную помощь в Бучу: медикаменты, одежду, воду и пищу для людей, которые пока не могут эвакуироваться.

"Также у нас есть информация, что была эвакуация от Романковского моста. Оттуда забрали около 300 человек, из них 5 человек пожилого возраста, 5 тяжело раненых", — отметили в ОГА.

Всего 19 марта автобусами и авто в Киевской области удалось эвакуировать более 3000 человек. За все время эвакуации спасены более 50 тысяч человек.

Ранее глава Минреинтеграции Ирина Верещук рассказала, что оккупанты сорвали эвакуацию людей из Бородянки в Белую Церковь. По ее информации, 19 марта в Киевской области было эвакуировано 1820 человек.

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