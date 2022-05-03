В Киевской области 70-летняя бабушка "наводила" артиллерию ВСУ на вражескую технику: героизм стоил ей жизни

В Киевской области 70-летняя бабушка "наводила" артиллерию ВСУ на вражескую технику: героизм стоил ей жизни

В Мотыжине Киевской области 70-летняя женщина помогала вооруженным силам Украины уничтожать оккупантов. К сожалению, за это ей пришлось заплатить своей жизнью.

Пенсионерка из села Мотыжин Бучанского района Киевской области более двух недель сообщала месторасположение российских захватчиков бойцам ВСУ.

Она пешком выходила к врагам, считала количество техники оккупантов и передавала информацию украинским военным. Благодаря ее подвигу ВСУ уничтожили несколько десятков единиц вражеской техники.

Эту трогательную историю рассказал украинский военнослужащий на Facebook-странице Территориальной обороны ВСУ.

"У нее была крайняя изба в деревне и она видела перемещение техники. Она пешком выходила к врагам, считала технику, приходила, по телефону объясняла своему сыну, что она видит. Были такие случаи, когда она шла, сбивалась, возвращалась назад и перечисляла", - говорит боец.

Храбрая бабушка фиксировала, в частности, зенитно-ракетные комплексы "Бук" - 2 единицы этой техники уничтожили. Также она помогла артиллерии уничтожить радиолокационную станцию (РЛС), которая глушит связь. После того, как оккупанты узнали все это, то разбомбили дом женщины - она погибла.

"Но, к сожалению, сложилась такая ситуация, что орки поняли, кто это делал и этот дом сравняли с землей. Женщина погибла. Когда они ее разбомбили, то танками переехали полностью этот дом", - рассказал военнослужащий ВСУ.

Он добавил, что действия отважной пенсионерки Киевщины помогли защитникам Украины сдержать врага.

"Благодаря ей они не сдвинулись дальше, скажем честно. Была Ясногородка, куда они зашли, их разведка получила по зубам и пошла. Дальше села не оккупировались", - сказал он.

Ранее сообщалось, что жена погибшего украинского летчика рассказала о его подвиге, который спас жизнь сотен людей.

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