В Киевской области арестовали коллаборанта, которого оккупанты назначили "мэром" Дымера и соседних сел

В его подчинении была значительная часть Киевской области, в частности, Дымер, Катюжанка, Ясногородка и так далее к северу от Киева.
По информации американского издания The Wall Street Journal в Украине арестован Александр Харченко – гауляйтер оккупированной россиянами части Киевской области, значится в ТСН.
По словам местных жителей ему 38 лет, окончил Дымерскую среднюю школу, но сейчас безработный.
Накануне вторжения Александр Харченко агитировал за россиян и убеждал местных жителей, что они не враги и что с ними можно и нужно договариваться. Орки назначили его на должность мэра Дымера еще в середине марта. В его подчинении была значительная часть Киевской области, в частности, Дымер, Катюжанка, Ясногородка и так далее к северу от Киева.
К концу марта оккупанты собирались, так сказать, представить Харченко местным жителям, но не успели. Вооруженные силы Украины их выбили.
Служба безопасности Украины подозревает Харченко в передаче российским военным информации о ветеранах войны на Донбассе и членах территориальной обороны.
Пока в украинских силовых структурах задержание и арест коллаборанта не комментируют.
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