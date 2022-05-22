В Киевской области арестовали коллаборанта, которого оккупанты назначили "мэром" Дымера и соседних сел

В Киевской области арестовали коллаборанта, которого оккупанты назначили "мэром" Дымера и соседних сел

В его подчинении была значительная часть Киевской области, в частности, Дымер, Катюжанка, Ясногородка и так далее к северу от Киева.

По информации американского издания The Wall Street Journal в Украине арестован Александр Харченко – гауляйтер оккупированной россиянами части Киевской области, значится в ТСН.

По словам местных жителей ему 38 лет, окончил Дымерскую среднюю школу, но сейчас безработный.

Накануне вторжения Александр Харченко агитировал за россиян и убеждал местных жителей, что они не враги и что с ними можно и нужно договариваться. Орки назначили его на должность мэра Дымера еще в середине марта. В его подчинении была значительная часть Киевской области, в частности, Дымер, Катюжанка, Ясногородка и так далее к северу от Киева.

К концу марта оккупанты собирались, так сказать, представить Харченко местным жителям, но не успели. Вооруженные силы Украины их выбили.

Служба безопасности Украины подозревает Харченко в передаче российским военным информации о ветеранах войны на Донбассе и членах территориальной обороны.

Пока в украинских силовых структурах задержание и арест коллаборанта не комментируют.

Читайте также:

На Киевщине и сейчас "потерянные" россияне сдаются в плен, а на территориях обнаруживают все новые тела убитых ими людей

В Очакове разоблачили "спящего агента" ФСБ, который помогал россиянам организовать высадку десанта в городе

Вооруженные силы под Горловкой отразили штурм россиян: минус два вражеских танка и целая рота кафиров