В Киевской области артиллеристы уничтожили командный пункт российских оккупантов

Залужный сообщил о потерях врага.

В Киевском направлении артиллерия Вооруженных Сил Украины уничтожила командный пункт и один из пунктов обеспечения армии российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий Вооруженными силами генерал Валерий Залужный.

"На Киевском направлении наши артиллеристы устроили highway to hell командному пункту и пункту обеспечения 35-й Армии Восточного военного округа ВС РФ", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером враг снова обстреливал Киев. Снаряды попали в несколько частных домов на Подоле.

Ранее сообщалось, что враг пытался продвинуться в сторону Киева, но не имел успеха.

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