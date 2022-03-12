В Киевской области Bayraktar мастерски уничтожили радиоэлектронную систему россиян: видео

Bayraktar ярко "отработали" систему РЭБ россиян.

Украинские защитники продолжают защищать Родину от захватчиков и героически обезвреживают российских оккупантов и их военную технику.

Об очередных успехах Украины сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный.

Точным ударом, по его данным, с помощью Bayraktar TB2 украинскими военными была уничтожена российская система РЭБ в Киевской области.

"Наши операторы Bayraktar TB2 искусно "отработали" систему РЭБ противника в Киевской области", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военные "второй сильнейшей армии мира" испугались ВСУ и скрылись в БТРе (видео).

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