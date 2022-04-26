В Киевской области чрезвычайники обследовали 74 километра автомобильных дорог: обезвредили 21 тысячу бомб

В Киевской области спасатели за период работ по разминированию обнаружили 21 805 взрывоопасных предметов.

В общей сложности чрезвычайники обследовали 5352,6 га территории.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

Как отмечается, чрезвычайники обследовали 950 объектов, практически 74 километра автомобильных дорог, четыре километра ж/д путей, около 629 километров линий электропередач, 2,4 километра газопровода и 230 домохозяйств.

"Обнаружили и обезвредили 21 805 взрывоопасных предметов", — подчеркнул Александр Павлюк.

Напомним, что еще 10 таможенников уведомили о подозрении из-за незаконного импорта нефтепродуктов "компаниями Медведчука".

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