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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В Киевской области дроны ранили трех человек и уничтожили имущество — ОВА

В ночь на 6 июля на Киевщине беспилотники нанесли удар по жилищной инфраструктуре.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Последствия атаки БпЛА

Последствия атаки БпЛА

В ночь на 6 июля вражеские беспилотники атаковали Вышгородский район Киевской области.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

«35-летний мужчина получил обломочные ранения спины, рук и ног», — отметили в администрации.

Кроме него, пострадали 79-летняя женщина и 75-летний мужчина — у них зафиксирована острая реакция на стресс.

В результате удара повреждены два многоэтажных жилых дома и несколько частных усадеб.

Уничтожены четыре гаражных помещения и один автомобиль. Еще три автомобиля получили повреждения.

Ранее сообщалось, что Уу ночь на 6 июля российские войска нанесли массированную атаку ударными дронами по ряду украинских городов. Взрывы раздались в Киеве, Харькове, Запорожье и Николаеве.

Мы ранее информировали, что Украина может столкнуться с критической нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны еще до конца лета.

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