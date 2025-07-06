Последствия атаки БпЛА

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В ночь на 6 июля вражеские беспилотники атаковали Вышгородский район Киевской области.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

«35-летний мужчина получил обломочные ранения спины, рук и ног», — отметили в администрации.

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Кроме него, пострадали 79-летняя женщина и 75-летний мужчина — у них зафиксирована острая реакция на стресс.

В результате удара повреждены два многоэтажных жилых дома и несколько частных усадеб.

Уничтожены четыре гаражных помещения и один автомобиль. Еще три автомобиля получили повреждения.

Ранее сообщалось, что Уу ночь на 6 июля российские войска нанесли массированную атаку ударными дронами по ряду украинских городов. Взрывы раздались в Киеве, Харькове, Запорожье и Николаеве.

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Мы ранее информировали, что Украина может столкнуться с критической нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны еще до конца лета.