В Киевской области двое мужчин подорвались на мине оккупантов: известно об их состоянии

В Бучанском районе Киевской области произошел трагический случай.
Между селами Липовка и Королевка в Бучанском районе Киевской области двое мужчин подорвались на мине.
Об этом сообщает полиция области.
52-летний и 48-летний мужчины подорвались на противопехотной мини ОЗМ-72, оставленной на поле российскими оккупантами после отступления. Потерпевшие получили политравмы. Их госпитализировали в Макаровскую больницу.
Полиция Бучанщины по указанному факту начала досудебное расследование. Правоохранители призывают граждан осторожничать на деокуповных территориях
"В очередной раз призываем граждан избегать лесных и полевых дорог на деоккупированных территориях. В случае обнаружения подозрительных предметов сразу звоните по телефону на спецлинию "102", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киевской области тракторист взорвался на мини оккупантов.
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