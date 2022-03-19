В Киевской области горят две свалки: спасатели обратились к людям (фото)

Горят свалки в Вышгородском и Бучанском районах.

В Киевской области в двух селах Вышгородском и Бучанском районах на свалках возникли пожары. Их тушение продолжается. Людей призывают не курить траву и мусор.

Об этом сообщает ГСЧС.

Так, 19 марта в с. Новые Петровцы Вышгородского района на территории свалки (общая площадь 7 га) возник пожар на площади 2 га. Пожар тушат 28 спасателей и 9 ед. техники.

Еще одно возгорание произошло 19 марта с. Тарасовка Бучанского района. Там на территории несанкционированной свалки возник пожар отдельными очагами на площади до 1 га. К тушению привлечены 5 человек и 1 единица техники ГСЧС.

"Не будьте подобными оккупантам — не курите траву и мусор", — призывают в ГСЧС.

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