В Киевской области и в других областях воздушная тревога: враг запустил БПЛА

В Киевской области и в ряде областей воздушная тревога. Регионы атакуют вражеские БПЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на 09:53 "покраснели" следующие области:

Житомирская

Киевская

Черниговская

Сумская

Донецкая

Воздушные силы информируют о движении вражеских дронов:

ударные БпЛА на Черниговщине, курс юго-западный

Ранее в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

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