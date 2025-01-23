В Киевской области и в других областях воздушная тревога: враг запустил БПЛА

Следует находиться в укрытиях.
В Киевской области и в ряде областей воздушная тревога. Регионы атакуют вражеские БПЛА.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По состоянию на 09:53 "покраснели" следующие области:
- Житомирская
- Киевская
- Черниговская
- Сумская
- Донецкая
Воздушные силы информируют о движении вражеских дронов:
- ударные БпЛА на Черниговщине, курс юго-западный
Ранее в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.
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