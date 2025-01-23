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В Киевской области и в других областях воздушная тревога: враг запустил БПЛА

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В Киевской области и в других областях воздушная тревога: враг запустил БПЛА

Воздушная тревога 23 января

Следует находиться в укрытиях.

В Киевской области и в ряде областей воздушная тревога. Регионы атакуют вражеские БПЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на 09:53 "покраснели" следующие области:

  • Житомирская
  • Киевская
  • Черниговская
  • Сумская
  • Донецкая

Воздушные силы информируют о движении вражеских дронов:

  • ударные БпЛА на Черниговщине, курс юго-западный

Ранее в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

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