В Киевской области и в ряде областей объявлена тревога: что угрожает

В Украине объявлена воздушная тревога вечером 10 марта. Известно, что БПЛА из Черкасской области держат курс на Киевщину. Также новая группа ударных БПЛА из Черного моря зафиксирована в направлении Одесщины.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

Угроза есть и для Харьковщины. Там заявляют о новых группах ударных дронов с восточного направления.

"Новые группы "Шахедов" на Херсонщине. Курсом на Николаевщину!" – говорится в сообщении.

Напомним, днем 10 марта в Сумах произошел взрыв. Тогда воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока. В настоящее время сирены раздаются в Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях.

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