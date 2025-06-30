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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В Киевской области и в ряде областей раздается воздушная тревога: какая угроза

Из-за угрозы баллистики жителя «красных» областей следует находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Тревога

Тревога / © ТСН

В Киевской и ряде других областей раздался сигнал воздушной тревоги. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!», — отметили в ПС ВСУ.

По состоянию на 12:47 покраснели следующие области:

  • Киевская

  • Черниговская

  • Сумская

  • Харьковская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Днепропетровская

  • Кировоградская

  • Черкасская

  • Полтавская

В ночь на 29 июня 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов. Как информировали Воздушные Силы ВСУ:

  • БпЛА в Житомирской области курсом на Ровенскую область.

  • БПЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.

  • БПЛА из Сумщины на Полтавщину.

  • БпЛА в Черкасской и юге Киевской области курсом на запад.

  • БпЛА в Кировоградской области курсом на запад.

  • БпЛА в Полтавской области в юго-западном направлении.

  • БпЛА на юге Харьковской области курсом на Днепропетровщину.

  • БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на запад.

  • БПЛА с севера курсом на Киев.

  • Полтава — БпЛА с севера в направлении города.

  • Днепр — БпЛА в направлении города.

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