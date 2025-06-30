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В Киевской области и в ряде областей раздается воздушная тревога: какая угроза
Из-за угрозы баллистики жителя «красных» областей следует находиться в укрытиях.
В Киевской и ряде других областей раздался сигнал воздушной тревоги. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!», — отметили в ПС ВСУ.
По состоянию на 12:47 покраснели следующие области:
Киевская
Черниговская
Сумская
Харьковская
Донецкая
Запорожская
Днепропетровская
Кировоградская
Черкасская
Полтавская
В ночь на 29 июня 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов. Как информировали Воздушные Силы ВСУ:
БпЛА в Житомирской области курсом на Ровенскую область.
БПЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.
БПЛА из Сумщины на Полтавщину.
БпЛА в Черкасской и юге Киевской области курсом на запад.
БпЛА в Кировоградской области курсом на запад.
БпЛА в Полтавской области в юго-западном направлении.
БпЛА на юге Харьковской области курсом на Днепропетровщину.
БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на запад.
БПЛА с севера курсом на Киев.
Полтава — БпЛА с севера в направлении города.
Днепр — БпЛА в направлении города.