В Киевской области и в ряде областей воздушная тревога: какая опасность

Воздушная тревога / © ТСН

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В Киевской и ряде других областей 5 августа звучит воздушная тревога. Есть риск удара баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Информацию подтвердили и в воздушных силах.

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"Угроза применения баллистического вооружения из Курска", - говорится в сообщении ПС ВСУ.

По состоянию на 10:05 "покраснели" следующие области:

Киевская

Черниговская

Харьковская

Полтавская

Черкасская

Жители регионов, где есть опасность, призывают находиться в безопасных местах к отбою.

По состоянию на 10.19 объявлен отбой воздушной тревоги. Она длилась 17 минут.

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Напомним, что Киев и ряд областей в понедельник, 4 августа, охватила воздушная тревога. Была угроза применения баллистики из Курска. Речь шла о том, что:

Киевщина (Бучанский р-н) – угроза ударных БпЛА;

БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей – курс северо-западный.