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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В Киевской области и в ряде областей воздушная тревога: какая опасность

Из-за угрозы обстрела баллистическими ракетами следует находиться в укрытиях.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Киевской и ряде других областей 5 августа звучит воздушная тревога. Есть риск удара баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Информацию подтвердили и в воздушных силах.

"Угроза применения баллистического вооружения из Курска", - говорится в сообщении ПС ВСУ.

По состоянию на 10:05 "покраснели" следующие области:

  • Киевская

  • Черниговская

  • Харьковская

  • Полтавская

  • Черкасская

Жители регионов, где есть опасность, призывают находиться в безопасных местах к отбою.

По состоянию на 10.19 объявлен отбой воздушной тревоги. Она длилась 17 минут.

Напомним, что Киев и ряд областей в понедельник, 4 августа, охватила воздушная тревога. Была угроза применения баллистики из Курска. Речь шла о том, что:

  • Киевщина (Бучанский р-н) – угроза ударных БпЛА;

  • БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей – курс северо-западный.

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