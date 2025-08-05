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В Киевской области и в ряде областей воздушная тревога: какая опасность
Из-за угрозы обстрела баллистическими ракетами следует находиться в укрытиях.
В Киевской и ряде других областей 5 августа звучит воздушная тревога. Есть риск удара баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Информацию подтвердили и в воздушных силах.
"Угроза применения баллистического вооружения из Курска", - говорится в сообщении ПС ВСУ.
По состоянию на 10:05 "покраснели" следующие области:
Киевская
Черниговская
Харьковская
Полтавская
Черкасская
Жители регионов, где есть опасность, призывают находиться в безопасных местах к отбою.
По состоянию на 10.19 объявлен отбой воздушной тревоги. Она длилась 17 минут.
Напомним, что Киев и ряд областей в понедельник, 4 августа, охватила воздушная тревога. Была угроза применения баллистики из Курска. Речь шла о том, что:
Киевщина (Бучанский р-н) – угроза ударных БпЛА;
БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей – курс северо-западный.