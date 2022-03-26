В Киевской области местные начинают бояться, что их покинули, когда бои прекращаются

В Киевской области местные начинают бояться, что их покинули, когда бои прекращаются

Военные здесь утверждают, что в зоне АТО таких боев не было.

Артиллерийские дуэли, воздушные бомбардировки, реактивные "Грады" — целыми пакетами сейчас ложатся по обе стороны вдоль Житомирской трассы. Война в буквальном смысле на встречных курсах идет теперь на участке от Стоянки до Макарова. И все это на себе ощущают гражданские жители Киевщины и Житомирщины. В то же время, украинские защитники смогли частично перерезать пути снабжения боеприпасами и топливом российским оккупантам и заставили их отказаться от пехотных атак.

Об этом говорится в ТСН.

Вражеская артиллерия в районе Макарова, пока не умолкает. «Две ночи так лупило хорошо. Перед этим самолеты: прогудела и бомба. Четыре метра глубиной и метра 5-6 в диаметре, хорошая бомба», – говорит житель Киевщины Виктор Михайлович.

То, что бомбы со снарядами прицельно разрушают, гражданскую инфраструктуру и жилые сооружения, осознанное преступление оккупанта, говорят защитники.

«Не выбирают куда стрелять, они все подряд бьют. Все истребляют», — добавляют местные жители.

Вот только украинцы хоть и слышат разрывы вокруг собственных домов – круглосуточно уже месяц, к российскому террору, никак привыкнуть не могут. С того же Макарова и окрестных селений выехали процентов 90 гражданских жителей. Решившиеся остаться вынужденно научились различать на звук русское орудие убийства.

Даже час тишины, по обе стороны Житомирской трассы, теперь, явление — очень редкое. «В АТО было немного полегче. Ракеты эти прилетают – там такого не было. Здесь и авиация», — уверяет военнослужащий ВСУ.

Не успел "Стилист" завершить сравнение, как просто среди бела дня, вражеская авиация напомнила о себе. В считанные секунды над Макаровом, после нескольких мощных разрывов в небо потянулись столбы пыли с дымом. Чуть ближе к столице весь горизонт затянул черным смогом.

Война идет на участке Киевской и Житомирской областей

Над Ирпенем и Ворзелем на протяжении всего дня поднимается безумное просто облако черного дыма, а дальше, вдоль всей Житомирской трассы: от Стоянки — дальше Гуровщина, Мила — даже долетает эхо стрелкового боя. И не умолкают артиллерийские канонады.

Валентина Владимировна, которая теперь на всю свою деревню осталась — единственной жительницей, под рев реактивной артиллерии рассказывает, в чем ее самый большой страх. «Когда стреляют – тяжело. Но когда не стреляют — в сто раз труднее. Нам кажется, что нас все бросили. И никому мы не нужны. И мы остались сами! И когда ты слышишь, что где-то, что-то стреляет — ты знаешь, что борются», — говорит женщина.

Словно услышав слова летней украинки, на самом "нуле", где и идет борьба, наши воины взялись "минусовать" оккупантов. «Были уничтожены их боеприпасы, склады их. Автомобили их с боеприпасами – это было уничтожено», – говорит военнослужащий ВСУ.

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