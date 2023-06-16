В Киевской области обломки российской ракеты попали в частные дома (фото)

Сегодня, 16 июня, Россия снова атаковала Киевщину. В одном из районов области упали обломки ракеты на жилой дом, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Нацполиции Киевщины Андрей Небитов.

"В результате ракетного удара врага в одном из районов Киевщины повреждены частные дома. Начался пожар. Есть пострадавшие. На месте работает полиция, медики и ГСЧС. Призываю всех во время воздушной тревоги находиться в укрытиях!" – написал он.

Последствия вражеского удара

Напомним, взрывы раздавались и в Киеве. Атака произошла во время визита в столицу африканской делегации. В Киев прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса — он обсудит с Зеленским "мирную инициативу".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российский ракетный удар во время пребывания африканских лидеров в столице Украины — это месседж Африке: "Россия стремится только к войне, а не к миру".

Противовоздушная оборона сбила все враждебные цели:

шесть "Кинжалов"

два "Калибра"

два разведывательных дрона

Читайте также: