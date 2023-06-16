В Киевской области обломки российской ракеты попали в частные дома (фото)

На месте работают соответствующие службы.
Сегодня, 16 июня, Россия снова атаковала Киевщину. В одном из районов области упали обломки ракеты на жилой дом, есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Нацполиции Киевщины Андрей Небитов.
"В результате ракетного удара врага в одном из районов Киевщины повреждены частные дома. Начался пожар. Есть пострадавшие. На месте работает полиция, медики и ГСЧС. Призываю всех во время воздушной тревоги находиться в укрытиях!" – написал он.
Последствия вражеского удара
Напомним, взрывы раздавались и в Киеве. Атака произошла во время визита в столицу африканской делегации. В Киев прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса — он обсудит с Зеленским "мирную инициативу".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российский ракетный удар во время пребывания африканских лидеров в столице Украины — это месседж Африке: "Россия стремится только к войне, а не к миру".
Противовоздушная оборона сбила все враждебные цели:
- шесть "Кинжалов"
- два "Калибра"
- два разведывательных дрона
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