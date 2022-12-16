В Киевской области обломок сбитой вражеской ракеты застрял в машине (фото)

В Софиевской Борщаговке в Киевской области обломки сбитой российской ракеты застряли в авто.

Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Машина уцелела, однако ракета повредила переднюю часть автомобиля.

Что известно об обстреле Киевщины

В пятницу утром, 16 декабря, ВС РФ совершили массированный обстрел Украины, выпустив десятки крылатых ракет в направлении мирных городов. После объявления воздушной тревоги во многих областях были слышны взрывы.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском и Днепровском районах Киева. По его словам, на место ЧП выехали экстренные службы.

Впоследствии он отметил, что "прилет" российской ракеты зафиксирован в Голосеевском районе.

В результате обстрелов в Киеве наблюдаются проблемы с электричеством. Кроме того, во всех районах есть перебои с подачей воды. Ремонтные бригады уже работают над устранением последствий. Между тем, движение метро на всех станциях остановлено. Подземные станции работают как укрытие.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что полицейские региона обнаружили обломки сбитой вражеской ракеты.

По данным спикера командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, по Украине было выпущено более 60 ракет.

За ходом событий в режиме лайф можно следить на официальном канале TSN.ua.

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