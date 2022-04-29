В Киевской области обнаружено уже 1 тысячу 187 тел мирных жителей, погибших от рук военных РФ

В Киевской области обнаружено уже 1 тысячу 187 тел мирных жителей, погибших от рук военных РФ

Из них 412 – это тела замученных и убитых жителей Бучи.

Правоохранительные органы обнаружили уже 1 тысячу 187 тел мирных жителей Киевщины, погибших от рук российской армии.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Telegram-канале.

"1187 тел мирных жителей Киевщины, погибших от рук российской армии, уже обнаружено правоохранительными органами. Из них 412 — это тела замученных и убитых жителей Бучи. В течение вчерашнего дня в Киевской области было найдено 26 тел погибших", — констатировала омбудсмен.

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Денисова отметила, что работы по разбору завалов и поиску убитых продолжаются.

Еще более 200 человек остаются пропавшими без вести.

В Тростянце Сумской области следователи задокументировали около 20 фактов пыток российскими военными местного населения.

"В местах, где людей подвергали пыткам, обнаружили дубинки, наручники, металлические клещи и одежду пострадавших со следами крови. Россияне и боевики "ЛДНР" забирали людей и стреляли в животных", — подчеркнула Денисова.

Напомним, в Буче прокуроры совместно с сотрудниками полиции Киевщины обнаружили застенку в подвале одного из детских санаториев. Там нашли тела пятерых мужчин со связанными руками.

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