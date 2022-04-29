В Киевской области обнаружили могилы, где массово похоронены 900 человек — Зеленский

Оккупанты убили 900 человек в Киевской области. Зеленский заверил, что украинская прокуратура и правоохранители безусловно найдут и осудят всех российских оккупантов, причастных к преступлениям против гражданского населения.

Правоохранители обнаружили массовые захоронения около девяти сотен гражданских лиц на территории Киевщины, находившейся под российской оккупацией в марте.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью польским СМИ.

"Международные институты иногда действительно медленно действуют и иногда кого-то нельзя найти — я имею в виду, нельзя привлечь (к ответственности — ред.) за неимением тех или иных доказательств, хотя есть свидетели, хотя все это видели. Но тем не менее, они же забирают следы (своих преступлений – ред.) – передвижные крематории, которые россияне завезли и сожгли людей, трупы… Но тем не менее, они (следователи – ред.) ищут и находят., несмотря на то, что они сожгли (часть трупов в крематориях – ред.), нашли могилы 900 человек в Киевской области. 900 человек", — отметил он.

По словам президента, сколько людей погибло – никто не знает.

"Будут последствия, будет следствие, будет потом перепись населения. Надо же найти всех этих людей (погибших от рук российских оккупантов – ред.) – мы ведь не знаем, сколько!", — сказал он.

Зеленский добавил, что украинские власти просчитали, что около 500 тысяч украинцев оккупанты незаконно депортировали в Россию.

Он заверил, что украинская прокуратура и правоохранители безусловно найдут и осудят всех российских оккупантов, причастных к преступлениям против гражданского населения. Однако для Украины важно международное признание, что россияне совершили подобные преступления, и Россия должна нести историческую ответственность за эту преступную войну.

Напомним, не так давно в поселке Виноградное обнаружили еще одну братскую могилу, в которой может быть похоронена, по меньшей мере, тысяча мирных горожан, убитых россиянами.

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