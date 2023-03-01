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В Киевской области объявлена воздушная тревога: что произошло

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Киевской области объявлена воздушная тревога: что произошло

Людей просят быть в укрытиях к отбою тревоги.

В Киеве и области утром 1 марта объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствует карта тревог.

Отметим, что сирены начали раздаваться в Киевской области в 11:33, в столице об опасности сообщили в 11:32.

Мониторинговые группы сообщают, что тревога в Киевской области связана с присутствием неустановленного воздушного объекта — шара или БпЛА. Граждан призывают находиться в укрытии до отбоя сирен.

Воздушная тревога объявлена в Киеве и области / ©
Воздушная тревога объявлена в Киеве и области

В КОВА подтвердили причину объявления тревоги: "Киевщина! В небе обнаружили воздушный объект. В связи с этим возможна работа сил и средств ПВО. Будьте в укрытиях или других безопасных местах до отбоя".

Кроме того, в г. Ворожба Сумской области есть угроза артобстрела.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 1 марта атаковали Украину 4 дронами-камикадзе. "Шахеды" двигались с севера. Все дроны удалось сбить украинскому ПВО.

К слову, в Киеве и пригороде 1 марта будут раздаваться громкие взрывы. В Вышгородском районе будут работать саперы.

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Дата публикации
Просмотры
9567
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