В Киевской области объявлена воздушная тревога: что угрожает

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"Шахеды" на Черниговщине держат курс юго-западного направления — на Киевщину.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
Также известно о вражеских БПЛА на юге Сумщины.
Кроме этого, "Шахеды" — на Полтавщине, Черниговщине, а также в Черкасской области курсом юго-западным.
"Херсонская и Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА!" — предупреждают Воздушные Силы ВС Украины.
Напомним, 15 октября днем по Украине распространялась воздушная тревога. Тогда в воздушных силах сообщали о ракетной опасности.
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