В Киевской области объявлена воздушная тревога: что угрожает

"Шахеды" на Черниговщине держат курс юго-западного направления — на Киевщину.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

Также известно о вражеских БПЛА на юге Сумщины.

Кроме этого, "Шахеды" — на Полтавщине, Черниговщине, а также в Черкасской области курсом юго-западным.

"Херсонская и Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА!" — предупреждают Воздушные Силы ВС Украины.

Напомним, 15 октября днем по Украине распространялась воздушная тревога. Тогда в воздушных силах сообщали о ракетной опасности.

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