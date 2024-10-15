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В Киевской области объявлена воздушная тревога: что угрожает

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В Киевской области объявлена воздушная тревога: что угрожает

По Украине ширилась воздушная тревога

Находитесь в укрытиях.

"Шахеды" на Черниговщине держат курс юго-западного направления — на Киевщину.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

Также известно о вражеских БПЛА на юге Сумщины. 

Кроме этого, "Шахеды" — на Полтавщине, Черниговщине, а также в Черкасской области курсом юго-западным.

"Херсонская и Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА!" — предупреждают Воздушные Силы ВС Украины.

Напомним, 15 октября днем по Украине распространялась воздушная тревога. Тогда в воздушных силах сообщали о ракетной опасности.

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