В Киевской области оккупанты готовили концлагеря и планировали расстрел депутатов – генерал-лейтенант Кожемякин

Во время временной оккупации Киевской области в 2022 году россияне готовили концлагеря в Броварах и Василькове, а также списки на выселение и уничтожение – в частности, планировали расстрел 200 депутатов Верховной Рады.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал экс-замглавы СБУ, генерал-лейтенант и заместитель командира добровольческого формирования территориальной громады Киева "Мрия" 241-й бригады терробороны ВСУ Андрей Кожемякин.

Андрей Кожемякин также был в расстрельном списке захватчиков.

"Оккупанты уже имели списки, кого они собирались выселять: первый круг, второй круг; а также планы, где делать концлагеря — в Броварах, в Василькове, — все у них было расписано. И конечно, у них были списки людей на уничтожение. Я потом эту информацию видел в СБУ. Например, по народным депутатам был список — около 200 должны быть уничтожены", — рассказал он.

Также, по словам Кожемякина, еще сотню украинских депутатов россияне планировали завербовать, как, к примеру, представителей уже запрещенной в Украине "ОПЖЗ".

"Они обозначали, где должны были делать фильтрацию или уничтожение. То, что они делали в Буче и Ирпене, они собирались делать и в Киеве. А уж когда они не дошли до Киева, то начали тренироваться и отрабатывать по Буче, Ирпеню, Мощуну... Если бы они дошли до Киева за три дня, они бы это делали здесь – хватали бы людей, руки за голову, как это мы видели на видео, сажали бы в машины, и вывозили на уничтожение. Потому что их "денацификация" – это означало убрать, расстрелять таких людей, которые не перевоспитываются. Националистически настроенные", — рассказал генерал-лейтенант.

Кожемякин также отметил, что в список, в частности, попали все, кто проголосовал за признание России государством-агрессором в 2018 году, то есть 268 народных депутатов.

Напомним, генерал-лейтенант Андрей Кожемякин заявил, что СБУ не была готова к войне России против Украины.

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