В Киевской области оккупанты попали ракетой в склады с продовольственными товарами: огонь охватил 20 тысяч "квадратов" территории

Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
В Киевской области из-за авиаударов, которые нанесли российские оккупанты, произошло несколько пожаров на складах с продуктами питания.
Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.
Как стало известно, 29 марта Вооруженные силы РФ совершили авиаудар по территории Броварского района. Ракета, которую выпустили оккупанты, попала в склады с продуктами питания, бытовой химии и других товаров.
В результате авиаудара произошел пожар. Огонь охватил около 20 тысяч “квадратов”.
“Прокуроры Броварской окружной прокуратуры начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны – ст. 438 УК Украины. Сейчас на месте работают сотрудники ГСЧС, предварительно жертв и пострадавших нет”, — подчеркнули в Киевской областной прокуратуре.
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