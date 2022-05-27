В Киевской области оккупанты попали в уже и так уничтоженный дом: отца двоих детей убило, а его жене оторвало стопу

В Киевской области оккупанты попали в уже и так уничтоженный дом: отца двоих детей убило, а его жене оторвало стопу

Убили отца и искалечили маму – из-за попадания вражеского снаряда 3-месячный мальчик и 5-летняя девочка остались полусиротами.

Во время обстрела российскими оккупантами села Заворичи, в Киевской области, мужчина погиб на месте, женщине оторвало стопу. Два месяца она провела в больнице и только на днях вернулась домой, к своим детям, говорится в ТСН.

Село Заворичи в сорока километрах от Броваров, почти на границе с Черниговской областью и было под оккупацией. 13 марта русские захватчики в очередной раз обстреливали дома местных. Утром Светлана успела сходить за гуманитарной помощью, а когда вернулась домой, не застала дома отца. Муж тогда спал. «У него после гайморита трубки стояли. Я его разбудила и говорю, что пошли отца искать», – вспоминает женщина.

Отца Светланы они обнаружили возле соседнего дома. Это был заброшенный дом, в котором с начала оккупации поселились россияне. Там до сих пор на подворье разбросаны их сухпайки. А когда дом от себя освободили – решили его разрушить. «Мы же дошли туда, где взорвалась хата. Там люди некоторые пришли, поперекрывали с отцом газ», – вспоминает женщина.

И через несколько минут этот же двор россиян обстреляли второй раз. «Мы разворачивались с мужем уже уходить домой. Папа чуть дальше был, и шумовая такая просто бух. Ни гула не было, ничего. Это кассета танковая, она противошумная и она идет осколками, рассекает все вокруг. Я сразу упала, поползла к нему», — со слезами вспоминает женщина.

Ее муж Николай погиб на месте. Женщине оторвало стопу. «Фашисты! Их тяжело назвать. Я просила криком, спасите ногу, потому что у меня маленькие двое детей», — рассказывает Светлана.

Она перенесла 9 операций. Врачи говорят, что он сможет ходить. Сейчас женщине больно даже заходить в комнату, служившую ей с мужем спальней. Но каждый день находит в себе силы жить дальше ради детей.

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