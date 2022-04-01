В Киевской области оккупанты расстреляли авто с матерью и ребенком

В Киевской области оккупанты расстреляли авто с матерью и ребенком

Женщина, к сожалению, не выжила.

В Гостомеле (Киевская область) российские оккупанты расстреляли автомобиль с женщиной и ребенком, мать погибла.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Фейсбуке.

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“В Гостомеле оккупанты расстреляли авто с женщиной и ребенком: мать погибла, она проехала всего 700 метров от дома. Мать от ран погибла на месте, а неуправляемый автомобиль врезался в магазин”, — отметила омбудсмен.

Напомним, на трассе вблизи села Мала Рогань под Харьковом оккупанты расстреляли более 20 гражданских машин с мирными жителями.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области оккупанты за сутки убили 5 гражданских и еще 22 ранили.

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