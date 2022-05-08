В Киевской области оккупанты расстреляли автомобиль с водителем: обнаружили тело убитого

Правоохранители не перестают обнаруживать в Киевской области погибших мирных жителей от рук российских оккупантов.
В субботу, 8 мая, на Вышгородщине обнаружили убитого оккупантами мирного жителя. Полицейские эксгумировали тело 54-летнего мужчины в селе Сукачи.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Отмечается, что российские военные 25 февраля расстреляли машину с водителем. В салоне находился житель Иванкова. После удара по автомобилю, оно вспыхнуло.
Только 20 марта местные жители смогли достать тело мужчины и похоронить на кладбище. Полицейские Киевской области с участием прокурора провели осмотр трупа и задокументировали факт совершения военного преступления. Тело мужчины направили на судмедэкспертизу.
Как сообщалось, украинские правоохранители завершили первый этап расследования преступлений РФ в Ирпене. В течение 24 дней, с 4 марта по 28 марта, город был оккупирован враждебными силами страны-агрессорки. Следствие установило, что 70% зданий получили повреждения.
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