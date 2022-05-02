В Киевской области остаются неопознанными 280 тел убитых оккупантами людей

В населенных пунктах Киевской области, которые находились под оккупацией российских войск, остаются неопознанными 280 тел убитых россиянами людей, еще 300 числятся пропавшими без вести.

По состоянию на 2 мая найдено уже более 1200 тел мирных жителей.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"На сегодняшний день уже 1 тыс. 202 тела погибших гражданских лиц осмотрены следователями и переданы в судебно-медицинские учреждения для установления окончательной причины смерти. 280 человек по состоянию на сейчас остаются неопознанными... Относительно тех, которые пропали без вести и судьба их нам неизвестна, - это 300 человек. Каждый день эта цифра меняется", — сказал он.

Стоит отметить, что 20 апреля Небитов проинформировал, что в освобожденных от оккупантов населенных пунктах Киевской области тела погибших гражданских обнаруживают в братских могилах, подвалах и колодцах.

В Буче, Гостомеле, Ирпене, Бородянке и других населенных пунктах, находившихся под оккупацией россиян, продолжается расследование массового применения пыток, сексуального насилия, убийств мирных жителей. Работает около 300 следственно-оперативных групп.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 68-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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