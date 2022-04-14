В Киевской области пограничники вышли к пункту пропуска «Вильча» на участке с Беларусью (видео)

Дейнеко отметил, что вчера в Черниговской области фиксировался огонь из гранатометов и стрелкового оружия, которые открывали россияне со стороны своего пункта пропуска «Погар».
В Киевской области пограничники вышли в пункт пропуска «Вильча» на участке с Беларусью.
Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.
«Продолжаем возобновлять контроль за государственной границей в направлениях, где Силы обороны Украины изгнали российских свинособок. Как всегда, орки, как нашествие саранчи. Инфраструктуру уничтожали, там, где спали, там и… Во время мероприятий остается опасность минирования местности и обстрелов, поэтому действуем крайне осторожно», — рассказал он.
Сергей Дейнеко отметил, что вчера в Черниговской области фиксировался огонь из гранатометов и стрелкового оружия, которые открывали россияне со стороны своего пункта пропуска «Погар».
‼️ В Киевской области пограничники вышли в пункт пропуска «Вильча», что на участке с Беларусью— МВД Украины (@MVS_UA) April 14, 2022
Об этом сообщил глава @DPSU_ua Сергей Дейнеко.
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Как сообщалось, в Запорожье мошенники "собирают" деньги для армии : распространяют листовки от имени командира батальона. На самом деле, батальон о такой помощи не просит, а изложенная в листовке информация недостоверна.