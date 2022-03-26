В Киевской области попала под обстрел электричка "Шепетовка-Киев"

Есть один потерпевший.

В Киевской области под обстрел попала электричка, которая направлялась из столицы в Шепетовку в Хмельницкой области.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

По его словам, инцидент произошел в субботу, 26 марта, на станции "Тарасовка", что недалеко от Боярки Фастовского района. В результате обстрела есть пострадавший. Пассажир травмировался разбитым оконным стеклом.

Как сообщалось, под Васильковом под обстрел попал эвакуационный поезд, в трех вагонах выбило окна. Речь идет о поезде 43 сообщением Киев-Ивано-Франковск.

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