В Киевской области повышена ракетная опасность — ОВА

В Киевской областной военной администрации предупреждают о повышенной ракетной опасности и призывают не игнорировать тревогу.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Воздушная тревога в Киевской области продолжается! В регионе повышена ракетная опасность. Берегите себя и родных – оставайтесь в укрытиях, опасность не миновала", — уточнили в КОВА.

Сегодня, 29 мая, около 11:15 в украинской столице прогремели взрывы. Перед этим в городе и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

В ОК "Юг" предупреждали о высоком уровне угрозы ракетных ударов по Украине 29 мая. Воздушная тревога продолжается.

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