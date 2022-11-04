В Киевской области продолжаются плановые работы по разминированию территорий: где будут слышны взрывы

Часть региона находилась под оккупацией россиян больше месяца.
В Киевской области продолжаются плановые работы по разминированию территорий.
Об этом сообщила Киевская ОВА.
"Сегодня, 4 ноября, в Бучанском районе подразделения ГСЧС будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.
В ОВА предупредили, что во время работ могут быть слышны звуки взрывов.
Напомним, что Россия в начале полномасштабного вторжения активно пыталась захватить Киев, в результате чего часть области оказалась под оккупацией. Во время оккупации россияне совершали в Киевской области зверства против мирного населения. Когда отступали миновали все – от территории, полей и лесов до жилых домов и даже трупов своих военных.
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