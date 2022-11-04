В Киевской области продолжаются плановые работы по разминированию территорий: где будут слышны взрывы

В Киевской области продолжаются плановые работы по разминированию территорий.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

"Сегодня, 4 ноября, в Бучанском районе подразделения ГСЧС будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

В ОВА предупредили, что во время работ могут быть слышны звуки взрывов.

Также читайте В Киевской области женщина обнаружила гранату в почтовом ящике (фото)

Напомним, что Россия в начале полномасштабного вторжения активно пыталась захватить Киев, в результате чего часть области оказалась под оккупацией. Во время оккупации россияне совершали в Киевской области зверства против мирного населения. Когда отступали миновали все – от территории, полей и лесов до жилых домов и даже трупов своих военных.

Читайте также: