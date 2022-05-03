В Киевской области продолжаются работы по разминированию: обезвредили еще почти полсотни взрывоопасных предметов

В Киевской области продолжаются работы по разминированию: обезвредили еще почти полсотни взрывоопасных предметов

2 мая в Киевской области специалисты обезвредили 470 взрывоопасных предметов. В общем за все время – 27145.

В Киевской области продолжаются работы по разминированию.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

Так, за прошедшие сутки спасатели обследовали:

Бучанский район: Буча, Гостомель, Берестянка, Озерщина, Бородянка, Королевка, Дружня, Озера, Мощун, Стоянка, Березовка, Гавронщина, Рубежовка, Макаров, Липовка;

Броварской район: Русанов, Бервица, Победа, Калиновка, Скибин;

Вышгородский район: Иванков, Новые Петровцы, Козаровичи, Нивецкое, Черемошня, Романовка, Стещина, Городещина, Орано, Лесное, Поталиевка, Феневичи, Обуховичи, Руда Тальская, Термаховка, Калиновка, Михловщина.

Отмечается, что 2 мая в ходе работ специалисты обезвредили 470 взрывоопасных предметов. А всего за все время – 27145.

Ранее в ОВА рассказали, сколько времени нужно на полное разминирование Киевской области.

Киевскую область до сих пор очищают от взрывоопасных предметов

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